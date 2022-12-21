كشفت فتاة تونسية تلقب نفسها بـ«الحاجة سندس» عبر حسابها الشخصي على تيك توك، عن عزمها الزواج من رجلين خلال الأيام القادمة.

خرجت الفتاة على متابعيها بفيديو مقتضب قالت من خلاله أن القانون التونسي يسمح بتعدد الأزواج بالنسبة للنساء، وهو ما حفزها للإقدام على هذه الخطوة.

وقالت سندس أنها ستكون بهذه الخطوة «أول فتاة تونسية تجمع بين رجلين»، وتابعت: «وهما موافقين، وقررنا نعقد القران في ديسمبر، نسأل أصحابي وأحبابي بيش يحضورا، أنا سعيدة».

وأثار الفيديو جدلًا واسعًا في الشارع التونسي ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث نصحها عدد من الفتيات بأن تعدل بين الرجلين.

وخرجت سندس في فيديو أخر، لترد على الانتقادات وتقول: «العدل موجود، أنا أعرف ما لي وما علي، وهما يعرفوا ما ليهم وما عليهم».

وأضافت: «سأضع زوج في عين، وزوج في عين أخرى، وحتى الآن ما بعرف المطالب، لكن سيكونوا موجودين معي في فيديو لاحق يحكوا عن قرارانا مع المحامي بن صالحة، سيكون شاهد على صداقنا».

وعلق المحامي التونسي، منير بن صالحة عبر إذاعة «IFM» على قرار «سندس»، وقال: «القانون يقول تعدد الزوجات ممنوع، ولم يتحدث عن تعدد الأزواج، والمرأة التي تتزوج أكثر من رجل لا تعاقب قانونيا».

وأضاف بن صالحة، في تصريحات إذاعية، أن عدم تحدث القانون التونسي عن تعدد الأزواج بالنسبة للمرأة يعتبر بمثابة الثغرة القانونية، وأنه فقط نص على منع تعدد الزوجات.