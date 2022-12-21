كشف مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، عن مجموعة من النصائح والإرشادات لدعم ومساعدة المقلع عن التدخين في الاستمرار وعدم الرجوع عن قراره.

وشدد مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، على ضرورة إظهار الاحترام لقرار المقلع عن التدخين مع الاستمرار في دعمه، فأصعب ما يواجهه المُقلع هي العبارات المحبطة حتى لو لم تكن هذه هي المحاولة الأولى منه للإقلاع عن التدخين.

كماة حذر من قول عبارة “لا تبطّل لا تبطّل” له حال عودته للتدخين مرة أخرى، موصيا بالحرص على معرفة الأوقات التي يكون فيها المُقلع أقرب للعودة إلى التدخين، وتقديم الدعم الذي يحتاجه للثبات على موقفه، مع محاولة استبدال عبارات مثل “التدخين سوف يصيبك بالسرطان أو يقتلك” بأخرى تحفيزية مثل “كفو والله، خنّا معك، عساك عالقوة، ميف نقدر نساعدك؟”، إلى جانب دعمه معنوياً بالاحتفال به في كل مرة يعبر فيها عن فرحه بالقرار.