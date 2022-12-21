قررت محكمة سعودية، بإلزام زوج بإعادة مهر مواطنة تزوجها قبل 33 عاماً بمبلغ 50 ألف ريال ولم تستلم المهر منذ ذلك الحين إلى انتهاء العلاقة الزوجية.

وتعود الواقعة عندما رفعت مواطنة خمسينية دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية أفادت فيها أنها تزوجت قبل 33 عاماً وأنجبت 5 أبناء قبل أن تنتهي علاقتها الزوجية بفسخ النكاح، وأنها لم تستلم مهرها المقرر بـ50 ألف ريال منذ ذلك الوقت، بحسب الزميلة عكاظ.

وأشارت إلى أن والدها عند تحرير عقد النكاح “دق على صدره” ودوّن أنه استلم المهر، وهو ما لم يحدث، مبينة أن سبب عدم استلامها للمهر وصمتها كون زوجها كان يضارب في الأسهم والبورصة ويحتاج إلى السيولة، ووعدها بتعويضها بعد عودته من السفر، لكنه لم يلتزم بوعده.

وتابعت أنه ظل يحصل على أموال منها حتى تزوج عليها، ما دفعها للحصول على الطلاق.