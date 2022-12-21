قال الوكيل المساعد لتنمية الاستثمار بوزارة الصناعة والثروة المعدنية المهندس تركي البابطين، إن قيمة الثروة التعدينية للمملكة تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار، أي حوالي 4.9 تريليونات ريال.

ولفت تركي البابطين، إلى أن المملكة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة في قطاع التعدين، من خلال نظام الاستثمار التعديني الجديد، الذي يقدم تشريعات واضحة وعادلة للمستثمر.

وأوضح أن إستراتيجية التعدين التي عملت عليها المملكة تقوم على أربع ركائز مهمة وهي: إطلاق برنامج المسح الجيولوجي الإقليمي لتوفير البيانات الجيوفيزيائية والجيوكيميائية ونشرها للحد من مخاطر الاستثمار، وتوفير بيئة استثمار مواتية، من خلال تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للتعدين في المملكة، والعمل على مراجعة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والعمل على الوصول إلى سلاسل القيمة المتكاملة.