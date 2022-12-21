أوضح برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه يمكن إلغاء حجز منتج الأرض إلكترونياً، لافتا إلى أن عملية الإلغاء تستغرق 5 أيام عمل.

وأشار برنامج سكني، إل أنه يمكن إلغاء حجز الأرض إلكترونياً من خلال الحساب، دون الحاجة لأي نماذج ورقية لمعالجتها، وذلك من خلال الدخول للملف الشخصي، والضغط على أيقونة الخدمات، ثم أيقونة “إلغاء الحجز”.

وتابع أنه في حال تم إلغاء منتج الأرض سيتم إسقاطه من حساب المستفيد وفق الإجراءات التنظيمية، وفي حال تم إسقاط المنتج يمكن التقديم على منتج آخر.