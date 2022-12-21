أثار حارس منتخب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز الجدل، بعدما سخر من المهاجم الفرنسى كيليان مبابي، خلال احتفاله مع الجماهير بالفوز بلقب بطولة كأس العالم 2022، وذلك تحت أنظار القائد ليونيل ميسي.

وظهر إيميليانو مارتينيز الذي تألق في التصدي لركلات الترجيح بالمباراة النهائية، وهو يحمل مجسم دمية لطفل ووضع عليه صورة النجم الشاب مبابي، أثناء تواجده في الحافلة المكشوفة للمنتخب الأرجنتينى التى جابت شوارع العاصمة بوينس آيرس في حضور الملايين من الجماهير.

وفاز المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم على حساب منتخب فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح 4-2، عقب انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي 3-3، على استاد “لوسيل”.