أكد ضابط الشرطة بجمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، أن المجندين الأوكرانيين يفرون من مواقعهم بالقرب من مدينة سوليدار التي تشهد حاليًا معارك من أجل الاستيلاء عليها.

وقال ماروتشكو :” دون انتظار تشديد الإجراءات بشأن المخالفات التأديبية، بدأ جزء من العسكريين من بين المجندين بالهروب من مواقعهم في منطقة التجمع السكني سوليدار، والاستسلام لهيئات الأمن العسكري.”

والجدير بالذكر أن البرلمان الأوكراني تبنى قانونًا ينص على اختبار العسكريين الأوكرانيين لتناول الكحول والمخدرات أثناء الأحكام العرفية، ويشدد العقوبة على رفض تنفيذ الأوامر.