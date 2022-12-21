كشفت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من رأس الخير، والرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مشرف عمليات التعدين والحفر، مشرف عمليات الكسارة، أخصائي أول السلامة، مهندس رئيسي/ مراقبة المشروع، أخصائي رئيسي/ إدارة الأداء، أخصائي مبيعات.

وذكرت الشركة، أن التقديم بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 ديسمبر 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 يناير 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع الشركة