كشفت شركة طيران الإمارات عبر موقعها الإلكتروني، عن فتح التوظيف لحملة الثانوية فأعلى في (الرياض).
وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو:
– تنفيذي مبيعات أول.
وأفادت الشركة بأن الشروط المطلوبة للتقديم على الوظائف كالتالي:
1- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
2- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في عمليات الشحن.
3- التدريب على دورات السلامة الأساسية.
4- إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت (أوفيس).
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن، بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/05/27هـ الموافق 2022/12/21م وينتهي بتاريخ 1444/06/04هـ الموافق 2022/12/28م.
وللاطلاع على التفاصيل والتقديم من خلال الموقع .
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