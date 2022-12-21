كشفت شركة طيران الإمارات عبر موقعها الإلكتروني، عن فتح التوظيف لحملة الثانوية فأعلى في (الرياض).

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو:

– تنفيذي مبيعات أول.

وأفادت الشركة بأن الشروط المطلوبة للتقديم على الوظائف كالتالي:

1- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

2- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في عمليات الشحن.

3- التدريب على دورات السلامة الأساسية.

4- إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت (أوفيس).

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن، بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/05/27هـ الموافق 2022/12/21م وينتهي بتاريخ 1444/06/04هـ الموافق 2022/12/28م.

وللاطلاع على التفاصيل والتقديم من خلال الموقع .