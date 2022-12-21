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الاربعاء21 ديسمبر

فيديو نادر للملك سعود خلال استقبال ضيوفه بقصر خزام قبل 63 عام

منذ 30 دقيقة
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فيديو نادر للملك سعود خلال استقبال ضيوفه بقصر خزام قبل 63 عام
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وثق مقطع فيديو نادر جلالة الملك سعود بن عبدالعزيز رحمه الله خلال إستقباله ضيوفه في قصر خزام بجده عام 1381هـ.

وأوضح الفيديو الأمير عبد العزيز بن مساعد أمير حائل وهي يمسك بيد الملك سعود بن عبدالعزيز أثناء سيرهم بإتجاه قصر خزام.

وأبان الفيديو إقبال عدد من السفراء ورجال السلك الدبلوماسي ورجال الدين والأعيان للتشرف بالسلام على جلالة الملك سعود بن عبدالعزيز منهم السفير السوري والسفير الياباني وسفير الجمهورية العربية المتحدة.

 

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