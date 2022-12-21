أكدت المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة غادة والي، أن الإنترنت ساهم في انتشار جرائم الفساد والاحتيال المالي.

وقالت “والي” خلال اجتماع أجهزة إنفاذ لمكافحة الفساد في دول التعاون الإسلامي بجدة:” أن اتفاقية مكة المكرمة ستمنحنا القدرة الكبيرة لمكافحة الفساد.”

وأضافت:” أن الإنترنت سمح بتحويل الأموال بطريقة سهلة”، ويجب التعاون والتصدي لجرائم الاحتيال المالي، والنظر لجميع الاتفاقيات .