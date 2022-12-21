أوضح استشاري قسطرة الأوعية الدموية والأشعة التداخلية، الدكتور فيصل الأحمري، مفهوم القدم السكرية وأبرز أعراضها، لافتًا إلى أنها تشير إلى تغيرات مرضية تحدث للأطراف السفلية؛ بسبب اضطرابات في معدل السكر بالدم.

وقال الدكتور فيصل الأحمري، خلال استضافته في برنامج “صباح السعودية” على قناة “السعودية”، أن هذه القدم السكرية ينتج عنها عاملان مهمان يؤثران على القدم، وهما اعتلالات في الأعصاب الطرفية، وتلف وتضيق في الشرايين.

وكشف أعراض هذه القدم السكرية، قائلًا أن مريض السكر تظهر عليه أعراض مبدئية وأخرى متاخرة، مضيفًا أن الأعراض المبدئية تشمل وجود تنميل وفقدان الإحساس نتيجة تلف العصب الطرفي.

وتشمل ظهور التعب والآلام أثناء المشي لمسافات قصيرة؛ بسبب اعتلال الأوعية الدموية وعدم وصول الدم الذي يحمل الاكسجين للعضلات، متابعًا أنه مع تلف العصب فإن المريض إذا تعرض لأي جرح من اصطدام أو نتيجة ضيق الحذاء، فإن يظهر بعض الجروح والتشققات في القدم وتتطور إلى تقرحات.

وأشار إلى أن هذه الجروح والتقرحات تستغرق بعض الوقت للالتئام؛ بسبب اعتلال الاوعية الدموية، محذرًا من أن إهمال هذه الأعراض قد يحول هذه الجروح والتقرحات إلى اللون الأزرق ثم إلى الأحمر والأسود، ما يشير إلى موت الأنسجة مع وجود بعض الروائح الكريهة والإفرازات وتضخم القدم وتورمها.