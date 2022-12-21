كشفت المستشارة القانونية أمل القحطاني من المسؤول عن حوادث المركبات في الطرق بسبب مشاريع الصيانة والحفر والمطبات؟
وقالت القحطاني : المسئول الأول عن هذه الأمور هي البلديات، فهي المسئول الرئيسي عن الحفريات والمطبات وذلك على حدود عمران المدن “.
وأضافت المستشارة القانونية ” أما المسئول عن هذه المشاكل خارج عمران المدن فهي وزارة النقل “.
#صباح_السعودية | من المسؤول عن حوادث المركبات في الطرق بسبب مشاريع الصيانة والحفر والمطبات؟ المستشارة القانونية أمل القحطاني توضح ذلك. #قناة_السعودية pic.twitter.com/aq8YkUtxV8
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) December 21, 2022
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