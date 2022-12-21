كشفت المستشارة القانونية أمل القحطاني من المسؤول عن حوادث المركبات في الطرق بسبب مشاريع الصيانة والحفر والمطبات؟

وقالت القحطاني : المسئول الأول عن هذه الأمور هي البلديات، فهي المسئول الرئيسي عن الحفريات والمطبات وذلك على حدود عمران المدن “.

وأضافت المستشارة القانونية ” أما المسئول عن هذه المشاكل خارج عمران المدن فهي وزارة النقل “.