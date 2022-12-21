أكد رئيس مركز الإرشاد الأسري البيئي الدكتور فهد تركستاني، أن كثرة “تعطير وتبخير” السيارة يزيد من نسبة التلوث داخلها ثلاثة أضعاف التلوث خارجها.

وقال الدكتور فهد تركستاني، خلال برنامج “اليوم” عبر قناة “الإخبارية”، أن السيارات التي تصنع مقاعدها من الجلد يدخل فيها مواد كيميائية حيث يجب عند فتح السيارة تجديد الهواء الموجود بها.

وأوضح أن تشغيل الهواء الحار وترك الأطفال داخل السيارة يسبب وفاتهم بسبب قلة الأكسجين الناتجة عن هذا التصرف، مضيفًا: “كثير من الناس خلال فصل الشتاء وما يشهده من برودة، يُشغل الدفاية الموجودة في السيارة، ثم يترك الأطفال بداخلها ويتركهم لقضاء حاجة معينة”.

وتابع: “يمكن أن يأتي ويجدهم قد ماتوا بسبب هذه الحركة–لا قدر الله- بسبب أن الحرارة الزيادة في السيارة تؤدي إلى قلة الأكسجين”، مؤكدًا على ضرورة إيقاف السيارة في مكان مفتوح، وليس “جراج” مثلاً، حتى لا يدخل الكربون المنبعث من عوادم السيارات إلى المركبة الخاصة بك.

فيديو | رئيس مركز الإرشاد الأسري البيئي د. فهد تركستاني: كثرة "تعطير وتبخير" السيارة يزيد من نسبة التلوث داخلها ثلاثة أضعاف التلوث خارجها#برنامج_اليوم pic.twitter.com/hLaTMw6mvj — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) December 21, 2022