قبضت شرطة تورونتو في كندا على 8 فتيات مراهقات بتهمة القتل العمد من الدرجة الثانية لرجل يبلغ من العمر 59 عامًا.

ويُشار إلى أن الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 13 و 16 عامًا يسكنّ في مناطق متفرقة من مدينة تورونتو، والتقينَ عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت الشرطة بأن الفتيات هاجمن الرجل بعد أن حاولنَ انتزاع زجاجة مشروب كحولي منه، وبعد رفضه، وجَّهنَ له عدة طعنات أودت بحياته.

وقالت :” أنها تواصلت مع أهالي المراهقات الذين أصيبوا بصدمة عندما علموا أن بناتهم قد شاركن في تلك الجريمة.”

وأضافت : “جميع الفتيات مذنبات، وبلا شك يعملن ككيان واحد بعقلية الغوغاء”.

والجدير بالذكر أن الـ 8 فتيات مثلن أمام المحكمة منذ أيام، وسيمثلن مرة أخرى في 29 ديسمبر الجاري، قبل إصدار الحكم بحقهن.