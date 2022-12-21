توفيت فتاة بريطانية تدعى كايليا تيتفورد، بسبب مشاكل صحية مرتبطة بوزنها الزائد، حيث عثر عليها ميتة في فراشها بمنزل العائلة، ووجهت السلطات الصحية والقضائية في بريطانيا تهمة قتلها إلى الأم والأب؛ لتورطهما في إهمال الفتاة مما أدى إلى وفاتها بهذه الطريقة.

واعترفت الأم لويد جونز، أمام محكمة مختصة بأنها تسببت بقتل ابنتها عندما تركتها تموت بـ”الوزن الزائد”، حيث كانت الابنة تعاني من السُمنة المتزايدة والمَرَضية التي أدت في النهاية إلى وفاتها.

كما أنها اعترفت بانتهاك واجب رعاية ابنتها، وهي من ذوي الحاجات الخاصة، وكان من “المتوقع بشكل معقول” أن يؤدي ذلك إلى خطر جسيم وواضح للوفاة، بحسب ما نشرت المحكمة.

ومن جانبه، نفى والد كايليا ألون تيتفورد تهم الإهمال الجسيم والقتل غير العمد والتسبب في وفاة ابنته المراهقة أو السماح بذلك.

وأخبر القاضي ريس رولاندز الأم جونز بأن “جميع خيارات إصدار الأحكام ستكون مفتوحة”، لكنه أضاف أنه سيتم منحها ميزة بسبب إقرارها بالذنب.

والجدير بالذكر أنه تم الإفراج عن لويد جونز بكفالة لحين تحديد جلسة النطق بالحكم ضدها والتي سيتم تحديدها بعد الانتهاء من محاكمة الأب بشكل منفصل.