أفادت مصادر صحفية بأن الكاميروني فينسينت أبو بكر، لاعب نادي النصر، يدرس جديًا مغادرة الفريق، في الفترة المقبلة.

وأكدت المصادر ذاتها أن نادي فنربخشة التركي يسعى لضم أبو بكر بعد إصابة جواو بيدرو، لافتةً أن الاتفاق الشفهي تم مع اللاعب الكاميروني بالفعل.

ويُشار إلى أن النصر يرغب في رحيل فينسينت أبو بكر، وسيقوم بدراسة العروض المستقبلية المقدمة للاعب الكاميروني خلال الفترة المقبلة.

وذكر موقع “ojogo” البرتغالي أن أبو بكر قرر مغادرة النصر، بعد أنباء اقتراب النصر من إتمام الاتفاق مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، للانضمام إلى صفوف الفريق في الموسم الجديد.

ومن جانبه، قال وكيل أعمال اللاعب الكاميروني،:” أن نادي رايو فاليكانو الإسباني مهتم بضم أبو بكر، وهناك أيضًا فنربخشة التركي الذي يريد التعاقد مع اللاعب.”

يُذكر أن أبو بكر صاحب الـ30 عامًا، بدأ مسيرته مع نادي فالنسيان الفرنسي حتى انتقل لنادي لوريان في 2013 قبل أن ينضم لنادي بورتو، وتبلغ القيمة السوقية لأبو بكر 7 ملايين يورو، وخاض مع النصر الموسم الماضي 24 مباراة، وأحرز 8 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة، في حين شارك هذا الموسم بـ8 مباريات، وأحرز هدفين فقط.