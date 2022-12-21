تتمتع سيارة فاو بيستون T99 بمواصفات تقنية متقدمة، وتناسب الأسر العائلية، فضلاً عن طرحها في السوق السعودي للسيارات بأسعار رخيصة نسبياً.

تحتوي سيارة فاو بيستون T99 موديل 2023 على محرك 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، مرتبط شاحن تيربو، ينتج قوه قدرها 224 حصان، وعزم أقصى للوران 340 نيوتن/متر، مزودة بناقل حركة مكون من 6 سرعات أوتوماتيك ، وتعمل بنام الدفع الأمامي .

وتمتعت مقصورة سيارة فاو بيستون T99 موديل 2023 بالعديد من التجهيزات منها، تصميم داخلي حديث وواسع، ومتناسق، ومقاعد جلدية، وتطعيمات خشبية على الأبواب، ولمسات البيانو الأسود على لوحة القيادة، وفتحة سقف بانوراما، وشاشة كريستال مقاس 12.3 بوصه، وشاشة LED فرعية للتحكم في مكيف الهواء، وكاميرا خلفية، وحساسات اصطفاف خلفية .

وجاءت سيارة فاو بيستون T99 موديل 2023 خارجيا بشكل عصري وشبابي بسبب امتلاكها للعديد من المميزات منها، واجهة أمامية على شبكة ثمانية الأضلاع على نمط قطرات المطر الرقمية، ومقدمة عدوانية وحادة، ومصابيح LED نهارية، وخط انسيابي يمتد من الأمام إلى الخلف، وعجلات مقاس 20 بوصه.

و يتراوح سعر سيارة فاو بيستون T99 موديل 2023 من 117.700 ألف ريال، وتصل الي 129.430 ألف ريال .