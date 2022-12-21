أدان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الإساءات العنصرية التي تعرض لها لاعبيه وتعهد باتخاذ إجراءات بعد استهدافهم عقب الخسارة في نهائي المونديال أمام الأرجنتين يوم الأحد الماضي في قطر.

وتعرض مهاجم فرنسا كينجسلي كومان ولاعب الوسط أوريلين تشواميني لإساءات عنصرية عبر الإنترنت بعد أن أهدرا ركلتي ترجيح في نهائي كأس العالم.

وقال الاتحاد الفرنسي على “تويتر”: “عقب نهائي كأس العالم، تعرض العديد من لاعبي المنتخب الفرنسي لتعليقات عنصرية وبغيضة وغير مقبولة على مواقع التواصل الاجتماعي. “الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يدين ذلك وسيقاضي المتورطين”.

ونشر نادي بايرن ميونيخ الذي يدافع كومان عن ألوانه رسالة دعم للاعب البالغ من العمر 26 عاما منددا بالتعليقات العنصرية ضده، مضيفا على “تويتر”: “عائلة بايرن تقف خلفك أيها الملك. العنصرية لا مكان لها في الرياضة أو في مجتمعنا”.