كشفت شركة الأهلي إسناد عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر 10 وظائف في الشؤون القانونية في (الرياض، جدة، الدمام).

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو: - محامي.

وأفادت الشركة بأن الشروط المطلوبة للتقديم هي:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- إجادة استخدام الحاسب الآلي.

3- التفرغ التام.

4- المؤهل الدراسي بكالوريوس تخصص (قانون) خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

5- إجادة صياغة العقود واللوائح القانونية.

6- العمل على تقديم طلبات التنفيذ أمام محاكم التنفيذ وتقديم الدعوى أمام مختلف الجهات القضائية وحضور الجلسات والمرافعة و تقديم ومتابعة الطلبات والدعاوى.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/05/27هـ الموافق 2022/12/21م على أن ينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1444/05/27هـ الموافق 2022/12/21م.

ولمعرفة بقيّة التفاصيل والتقديم من خلال رابط الموقع .