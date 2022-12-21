كشفت شركة الأهلي إسناد عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر 10 وظائف في الشؤون القانونية في (الرياض، جدة، الدمام).
وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو: - محامي.
وأفادت الشركة بأن الشروط المطلوبة للتقديم هي:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
3- التفرغ التام.
4- المؤهل الدراسي بكالوريوس تخصص (قانون) خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
5- إجادة صياغة العقود واللوائح القانونية.
6- العمل على تقديم طلبات التنفيذ أمام محاكم التنفيذ وتقديم الدعوى أمام مختلف الجهات القضائية وحضور الجلسات والمرافعة و تقديم ومتابعة الطلبات والدعاوى.
وأشارت الشركة إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/05/27هـ الموافق 2022/12/21م على أن ينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1444/05/27هـ الموافق 2022/12/21م.
ولمعرفة بقيّة التفاصيل والتقديم من خلال رابط الموقع .
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