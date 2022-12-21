أصدرت محكمة بداية عمان حكما قضائيا بحبس وتغريم مشعوذ ابتز فتاة كانت قد لجأت إليه من أجل العودة لخطيبها.

وترجع تفاصيل القضية عندما انفصلت الفتاة عن خطيبها فلجأت للمشعوذ من خلال التواصل مع عبر إحدى صفحات التواصل الاجتماعي.

وأقنعها المشعوذ أن والدة خطيبها أعدت سحر من أجل التفريق بينهما، فاقتنعت الفتاة وطلب منه فك السحر، فأخذ منها 2317 دينارا أردنيا، وبعد مدة طلب أموال أخرى لجلب إبل مغربي فرفضت إعطاءه المال.

فلجأ المشعوذ لابتزازها بصورة لها معه ومحادثتهما وسرب فيديو على مواقع التواصل لصديقتها، فسارعت الفتاة بإبلاغ الشرطة، وتم القبض عليه وصدر حكما بحبس شخص يمارس أعمال الشعوذة مدة 3 أشهر وغرامة بقيمة 200 دينار.