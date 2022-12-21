علق المدرب الإنجليزي السابق، نيل وارنوك، على الصورة الشهيرة التي نشرها قائد المنتخب الأرجنتيني الفائز بكأس العالم 2022م بقطر، ليونيل ميسي، حيث ظهر نائما وهو يحتضن الكأس.

وبعدها بساعات، نشر المدرب الإنجليزي نيل وارنوك، صورة يتظاهر فيها بالنوم تشبه صورة ميسي المنتصر حيث أعادها وارنوك من عام 2011 إثر فوز فريقه في كوينز بارك رينجرز بالبطولة.

وكرر نيل وارنوك صورة تشبه صورة يونيل ميسي مع كأس العالم أثناء الخلود للنوم بعد عودته إلى الأرجنتين، معلقا عليها : “بالفعل لحاف Deja duvet ”.