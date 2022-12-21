أمرت النيابة العامة المصرية اليوم الأربعاء، بإحالة الفنانة منة شلبي للمحاكمة الجنائية، لمعاقبتها على ما أسند إليها من إحرازها الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

وقد أقامت النيابة العامة الدليلَ قِبَلها من شهادة 5 شهود على الواقعة، وما توصلَّت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحلِّ ضبطها، فضلًا عمَّا أسفر عنه فحص المعمل الكيماويّ للمضبوطات.

وكانت النيابة العامة قد استكملت تحقيقاتها بعد ضبط منة شلبي بالاستماع لشهادة العاملين بمطار القاهرة الدولي، بعد فحص حقائبها أثناء إنهائها الإجراءات الجمركية، حيث ظهر وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها ما أسفر عن العثور على مواد مخدرة بالحقائب.