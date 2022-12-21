أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، على السعي نحو أن يكون المنتخب الوطني من أفضل 20 منتخب في التصنيف العالمي FIFA.
وقال المسحل: “نحن نحظى بدعم كبير من القيادة ووزارة الرياضة ونملك كل الأدوات لتطوير كرة القدم”.
وأضاف: “نهدف لأن يكون منتخبنا الوطني من أفضل 20 منتخب في التصنيف العالمي FIFA”.
وأعرب عن فخره بكونه أول رئيس يطلق كرة القدم النسائية في المملكة، قائلا: “لقد كنت محظوظا لكوني أول رئيس يطلق كرة القدم النسائية في المملكة”.
وتابع: “يعود الأمر إلى رؤية السعودية 2030 حيث تم منح الكثير من التمكين للمرأة بشكل عام وللرياضة بشكل خاص”.
واستكمل: “نحن ندرك أن هناك الكثير من الفتيات اللواتي يرغبن في لعب كرة القدم وقمنا بتنظيم دوري نسائي إقليمي في العام الماضي والعام الحالي بدأنا بإقامة دوريين”.
فيديو | رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل:
💬 نود أن نرى بعض النجوم السعوديين يلعبون في الخارج حيث يمكنهم اكتساب المزيد من الخبرة
💬 لا نملك السلطة للتدخل وإعطاء التوجيه لأي لاعب للذهاب إلى فريق آخر #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/15sAuKcGMP
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) December 21, 2022
فيديو | رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل:
💬 أطلقنا استراتيجية تخص اتحاد القدم منذ سنة ونصف وهي تعتمد على 7 محاور رئيسية #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/gBDXxKGNhU
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) December 21, 2022
فيديو | رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل:
💬 لقد كنت محظوظا لكوني أول رئيس يطلق كرة القدم النسائية في المملكة
💬 نحن ندرك أن هناك الكثير من الفتيات اللواتي يرغبن في لعب كرة القدم وقمنا بإقامة دوري نسائي محترف#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/C1JxKOHzEk
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) December 21, 2022
فيديو | رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل:
💬 نحن نحظى بدعم كبير من القيادة ووزارة الرياضة ونملك كل الأدوات لتطوير كرة القدم
💬 نهدف لأن يكون منتخبنا الوطني من أفضل 20 منتخب في التصنيف العالمي FIFA#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/0HPTCgOI6l
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) December 21, 2022
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