أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، على السعي نحو أن يكون المنتخب الوطني من أفضل 20 منتخب في التصنيف العالمي FIFA.

وقال المسحل: “نحن نحظى بدعم كبير من القيادة ووزارة الرياضة ونملك كل الأدوات لتطوير كرة القدم”.

وأضاف: “نهدف لأن يكون منتخبنا الوطني من أفضل 20 منتخب في التصنيف العالمي FIFA”.

وأعرب عن فخره بكونه أول رئيس يطلق كرة القدم النسائية في المملكة، قائلا: “لقد كنت محظوظا لكوني أول رئيس يطلق كرة القدم النسائية في المملكة”.

وتابع: “يعود الأمر إلى رؤية السعودية 2030 حيث تم منح الكثير من التمكين للمرأة بشكل عام وللرياضة بشكل خاص”.

واستكمل: “نحن ندرك أن هناك الكثير من الفتيات اللواتي يرغبن في لعب كرة القدم وقمنا بتنظيم دوري نسائي إقليمي في العام الماضي والعام الحالي بدأنا بإقامة دوريين”.