تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها من الفوز على نظيره التعاون بأربعة أهداف مقابل 3 أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسجل أهداف التعاون اللاعب أليخاندرو كاكو الذي أحرز هدفين في الدقيقة 30 والدقيقة 84)، في حين أحرز تاوامبا الهدف الثالث في الدقيقة 107.

وحصد أبها أهدافه من خلال اللاعب فيليبي كايسيدو في الدقيقة 17، وسعد بقير في الدقيقة 90+4، في حين سجل عبدالفتاح آدم هدفين في الدقيقتين 97 و105، ليتأهل أبها بذلك إلى ربع النهائي كأس الملك.