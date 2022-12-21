قال رئيس قسم السياحة في هيئة تطوير محمية الأمام عبدالعزيز بن محمد، أن الهيئة تستهدف إطلاق مجموعة من الحيوانات مثل غزال الريم والمها العربي في المحمية.

وأضاف أن الأنشطة الجديدة في المحمية منها تجربة التخييم، والمشي، ومسارات مخصصة للدراجات البرية، ومطالعة النجوم، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة الإخبارية.

وأضاف أن السياحة البيئية تهدف إلى الحفاظ على الموروث الثقافي في المنطقة والأنظمة البيئية.