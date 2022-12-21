كشفت وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU). عن أغلى مدن العالم للعيش في العالم، وفقا لمؤشر تكلفة المعيشة العالمي لعام 2022.

وتصدرت نيويورك وسنغافورة القائمة تليها لوس أنغلوس وسان فرانسيسكو، كما دخلت القائمة أربع مدن أوروبية، هي زيورخ وجنيف وباريس وكوبنهاغن.

وأرجع المؤشر سبب هذا الارتفاع لأثر للحرب في أوكرانيا والآثار المستمرة لوباء “كوفيد-19″، وارتفاع أسعار الغاز، والتقييم غير المتكافئ لليورو.

يذكر أن المؤشر السنوي يقارن أسعار أكثر من 200 منتج وخدمة يومية مثل الطعام والملابس والإيجار والنقل في 172 مدينة حول العالم.