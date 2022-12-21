أوضحت المستشارة الأسرية عبير الجمعة أن مرحلة المراهقة مرحلة انتقالية حساسة.

وقالت خلال استضافتها في برنامج “سيدتي” أن مرحلة المراهقة تمر بثلاثة فترات، وهي مرحلة مشوشة فكريا ونفسيا واجتماعيا، وتحتاج للنضج الأسري في التعامل معها.

وأضافت أن التركيز على أخطاء المراهقين مشكلة كبيرة والاحتواء والإنصات والاستماع له ضرورة في تلك المرحلة.

وحذرت الجمعة من توبيخ المراهق مؤكدة أن ذلك ليس هو الحل بل يجب النقاش لتقريب الآراء وترسيخ فكرة الوالدين ووجهة نظرهم .

 