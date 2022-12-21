أوضحت المستشارة الأسرية عبير الجمعة أن مرحلة المراهقة مرحلة انتقالية حساسة.

وقالت خلال استضافتها في برنامج “سيدتي” أن مرحلة المراهقة تمر بثلاثة فترات، وهي مرحلة مشوشة فكريا ونفسيا واجتماعيا، وتحتاج للنضج الأسري في التعامل معها.

وأضافت أن التركيز على أخطاء المراهقين مشكلة كبيرة والاحتواء والإنصات والاستماع له ضرورة في تلك المرحلة.

وحذرت الجمعة من توبيخ المراهق مؤكدة أن ذلك ليس هو الحل بل يجب النقاش لتقريب الآراء وترسيخ فكرة الوالدين ووجهة نظرهم .

عبير الجمعة – مستشارة أسرية: مرحلة المراهقة تمر بثلاثة فترات، وهي مرحلة مشوشة فكريا ونفسيا واجتماعيا .. وتحتاج للنضج الأسري في التعامل معها @white1lines#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/KGhiH9alkk — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 21, 2022

عبير الجمعة – مستشارة أسرية: التركيز على أخطاء المراهقين مشكلة كبيرة .. الاحتواء والإنصات والاستماع له ضرورة في تلك المرحلة@white1lines#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/PBz2dbT0Dt — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 21, 2022