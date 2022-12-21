روى المواطن عمر هاشم، قصة معاناته مع فشل الرئة والسرطان الليمفاوي، موضحا أنه حرص بعد تجربته في زراعة الرئتين على نشر تجربته حتى يتمكن غيره من الاستفادة.

وقال المنتج السينمائي عمر هاشم، خلال برنامج “سيدتي”: “عندما أصبت بفشل الرئتين بحثت عن أي شخص يكون مر بتجربة زراعة الرئة حتى أستفيد لكن لم أجد، فكتبت تجربتي بحيث أي أحد يقدر يتواصل معي، وكذلك عملت على نشر ثقافة التبرع بالأعضاء خاصة بعد الوفاة”.

وأضاف: “كنت إنسان طبيعي حتى شعرت بشيء غلط وذهبت للفحص، واكتشفت أن معي فشل رئوي، وأخبروني أني بحاجة لزراعة رئتين وبدأت رحلة العلاج في أمريكا”.

وتابع المواطن الحاصل على ميدالية لزارعي الأعضاء وأخرى في الإنتاج السنمائي: “عندمت تخرجت في 2014 من الثانوية العامة أخبرت الوالد أني ابغى اتخصص في السينما والإخراج وساعتها الوالد استغرب لأن المملكة لم يكن فيها سينمات لكن ربي شاء وقدر أن السينمات فتحت في السعودية بفضل رؤية 2030”.

وعن أصعب المراحل التي مرت عليه أشار إلى عدم القدرة على فعل أبسط الأشياء كالذهاب إلى دورة المياه وحتى التنفس وغيرها من الأشياء التي نفعلها يوميا بشكل لا إرادي حرم منها لشهور.