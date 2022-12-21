نشرت محطة “تي إف 1” الفرنسية لقطات خاصة من داخل غرفة تبديل المنتخب الفرنسي، بين استراحة الشوطين، عندما كان المنتخب الفرنسي متأخرا بهدفين نظيفين.

وظهر نجم الفريق كيليان مبابي وهو يلقي كلمة تحفيزية بين الشوطين، موجهة لزملائه اللاعبين، يشجعهم فيها على العودة بقوة في المباراة، وهو ما حصل، حيث نجحت “الديوك” بتسجيل هدفين لتعود بالمباراة وتأخذها للوقت الإضافي.

وحققت الأرجنتين بطولة كأس العالم، لكن مهمتها كانت معقدة جدا أمام قتال المنتخب الفرنسي، الذي نجح بالتعادل 2-2 في الوقت الأصلي، ثم 3-3 بعد الوقت الإضافي، قبل أن يستسلم في ركلات الترجيح لقوة الحارس الأرجنتيني إمليانو مارتينيز.