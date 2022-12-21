قال متخصص في سلامة وجودة الغذاء، فهد السعيد، إن الشاورما أكثر الأغذية المسببة للتسمم في المملكة، بحسب الاحصائيات التي تم إجراؤها عن أكثر الأغذية المسببة للتسمم الغذائي في المملكة.

وأضاف أنهم خلال الدراسة التي أجريت حول هذا الأمر رصدوا أحد المطاعم يقوم بتذويب اللحوم في دورات المياه، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية.

ولفت إلى أنهم رصدوا أيضا مبيدات حشرية بجانب اللحوم على أرفف، ولحوم أخرى متروكة في درجة حرارة الغرفة، وبعض أيادي العمالة مجرّحة.