قال المتخصص بالقانون الضريبي، محمد الغانمي، إن الأمريكيون منبهرون من نظام الضريبة السعودي
ولفت إلى أن صديق له يعمل مستشار في وزارة الخزانة الأمريكية قام بدعوته لندوة عن التهرب الضريبي فشارك فيها وشرح نظام الضريبة في المملكة، ووجد أن الحاضرون منبهرون من النظام السعودي،
ونوه بأن المبالغ النقدية يصعب كشف المتلاعبين من خلالها خاصة في المنشآت المتوسطة والصغيرة، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية.
فيديو | المتخصص بالقانون الضريبي محمد الغانمي:
الأمريكيون منبهرون من نظام الضريبة السعودي.. والمبالغ النقدية يصعب كشف المتلاعبين من خلالها.#الراصد pic.twitter.com/2rnP1dF2Xc
— الراصد (@alraasd) December 21, 2022
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