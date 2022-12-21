كشفت مصادر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، طالب قطر بدعم قطاع النقل في بلاده بحافلات مشجعي كأس العالم 2022.

وذكر وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية أن ميقاتي طرح خلال زيارته الاخيرة إلى الدوحة على المسؤولين القطريين منح جزء من الباصات التي استخدمت في نقل الركاب خلال مونديال قطر إلى لبنان.

وأشار إلى أن الرد القطري جاء “إيجابيا”، مضيفا: “أنا بدوري تواصلت مع وزير المواصلات القطري للغاية نفسها، وكان الرد “في حال قررنا منحها فدولة لبنان على رأس اللائحة”.