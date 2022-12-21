يبحث الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إقامة نهائيات كأس العالم كل 3 أعوام، بدلا من 4 أعوام.

وتوقعت تقارير صحفية أن تنال هذه الفكرة دعم الاتحادين الأفريقي والآسيوي للعبة، وستكون جزءاً من تغيير جذري في أجندة المباريات الدولية السنوية بعد عام 2030.

وأضافت أن نسخة كأس العالم المقبلة عام 2026 قد تشهد توسعاً إضافياً بها، بعد قرار «فيفا» بزيادة عدد المنتخبات المشاركة بالبطولة من 32 فريقاً إلى 48، كما توقعت أن يسهم هذا المقترح في زيادة عدد لقاءات المونديال من 64 مباراة، كما هو الحال الآن، إلى 104 مباريات.