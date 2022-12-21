خرج طه محمد القرهدي والد المغدور به بندر، الذي قتل على يد أصدقاءه في جدة، في مقطع فيديو معلقا على الواقعة المؤلمة.

وأعرب القرهدي عن تأثره وحزنه بعد وفاة ابنه، قائلا:” أنا والد المغدور بندر شهيد حريق الإسكان الجنوبي”.

وتابع :”ظهرت بعض المقاطع المؤلمة لابني وهو يسأل ” أنا وش سويت”، أحيل هذا السؤال إلى الجناة لعلهم يجيبون”.

وأضاف: “كما أحيل أمري وأمر ابني وأمر أسرتي إلى سيدي ولي العهد وأمير منطقة مكة ومحافظ جدة، إن هذا السلوك، دخيل على مجتمعنا وتقاليدنا، وهو سلوك مشين ومعيب، لا ترضون به”.

​​​​​يذكر أن شرطة جدة أعلنت القبض على الجاني، فيما تبين وجود خلافٍ سابقٍ بين الطرفين، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة.

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