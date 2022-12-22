عبرت رابطة العالم الإسلامي، عن رفضها وأسَفها لقرار حكومة تصريف الأعمال الأفغانية، بمنع النساء والفتيات الأفغانيات من حق التعليم الجامعي.

وأدان أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى، هذا القرار المخالف لهدي الإسلام وإجماع علماء الأمة الإسلامية، والمنتهك للقيم الدولية والإنسانية، حارماً النساء والفتيات الأفغانيات من حقهنّ المشروع في التعليم، وعموم الشعب الأفغاني من كفاءاته النسائية للإسهام في ازدهاره ونمائه.

وعبر العيسى، باسم رابطة العالم الإسلامي ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، عن التضامن التام مع النساء والفتيات الأفغانيات وعموم الشعب الأفغاني في هذه القضية المهمة التي حثت عليها الشريعة الإسلامية.