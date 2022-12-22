ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على شخص مطلوب في قضايا منظورة في محافظة تربة، موضحة أنه خالف كذلك نظام مكافحة جرائم المعلوماتية أثناء القبض عليه.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إنه أثناء إنفاذ جهة الضبط في محافظة تربة، أمرت النيابة العامة بالقبض على أحد المتهمين كونه مطلوباً في عدة قضايا منظورة.

وأشار إلى أن المتهم لم يتجاوب مع رجال الأمن وهددهم وصور ذلك ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابع أن ما قام به المتهم يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمعاقب عليها وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لمساس ذلك بالنظام العام، مبينا أنه جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، كما جرى إحالته إلى النيابة العامة.