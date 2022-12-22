كشف مستشفى في ساو باولو حيث يعالج أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، عن “تطور” في إصابته بالسرطان وحاجته إلى “رعاية أكبر لعلاج فشل الكلى والقلب”.

وقال الأطباء في بيان تناول صحة بطل العالم 3 مرات: “يعاني بيليه تطور الأورام، ويتطلب رعاية أكثر شمولا لعلاج الفشل الكلوي والقلب”.

وسيبقى البرازيلي في المستشفى “في غرفة عادية، حيث يتلقى الرعاية اللازمة”.

وكان بيليه الملقب بـ”الملك” صاحب الـ82 عاما دخل إلى مستشفى ألبرت أينشتاين في 29 نوفمبر، لإعادة تقييم علاجه الكيميائي بعد اكتشاف ورم في القولون في سبتمبر 2021.