ظهر السوق السوداء لبيع مواعيد حجوزات السيارات في الوكالات، بمبالغ مالية تصل إلى 10 آلاف ريال، وذلك بعدما تسبب نقص السيارات الجديدة في وكالات السيارات، وتأخر تسليمها في الوكالات لبعض الموديلات، والتجهيزات الخاصة.

ويبدأ بيع سيارات بأسعار أعلى من قيمتها الأصلية في الوكالات من 5 آلاف ريال، ويزداد الفارق السعري، تبعًا لماركة السيارات، والمدة الزمنية لموعد تسليم السيارة، وفق “الوطن”.

وقال متعاملون في بيع وشراء السيارات الجديدة في معارض السيارات، وعاملون في وكالات السيارات، إن بيع وشراء الحجوزات للسيارات الجديدة بأعلى من قيمتها في السوق المحلي السعودي، أصبحت مشاهد مألوفة للجميع في الوكالات، بسبب النقص الشديد في بعض ماركات وموديلات السيارات.