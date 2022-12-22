أعلن وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير الصناعي البدر فودة، عن انخراط جميع المصانع في السعودية ضمن برنامج مصانع المستقبل للتحول من الصناعة التقليدية إلى الحديثة، ضمن الإستراتيجية الوطنية للصناعة.

وقال البدر فودة، إن أكثر من 8 آلاف مصنع أتمت المرحلة الأولى من البرنامج والمتمثلة في التقييم الذاتي للمصنع عبر 18 عنصراً، ومن المقرر انتقالها للمرحلة الثانية والمتضمنة التقييم المفصل، وبعدها رحلة التحول لتبني التقنيات المتقدمة في التصنيع وخفض الهدر.

ونوه إلى أن مبادرة مصانع المستقبل أطلقت في أكتوبر 2021 وتستمر لمدة 5 سنوات، نهدف من خلالها إلى تغيير المفاهيم في القطاع الصناعي من الاعتماد على العمالة الكثيفة ذات الأجور المنخفضة إلى خلق وظائف نوعية.