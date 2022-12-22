وصلت نسبة النفوق في مزارع الدواجن العام الماضي %5، حيث ارتفعت نسبة تغطية المزارع لخدمات الوقاية ومكافحة الافات الزراعية إلى 54% مقارنة بعام 2020 التي بلغت 45%.

وأشار تقرير وزارة البيئة والزراعة والمياه، إلى ارتفاع إدخال الأسمدة العضوية ضمن برنامج الزراعة المحمية المائية 45% العام الماضي، وخفض متبقيات المبيدات على المنتجات 4%، وارتفاع نسبة تغطية خدمات الإنتاج الحيواني والخدمات البيطرية 52%.

كما ارتفع حجم إنتاج الاستزراع المائي السمكي العام الماضي إلى 100 ألف طن، وبلغ حجم إنتاج الخضروات في البيوت المحمية 613 ألف طن والتي ارتفعت بـ95%، وبلغ إنتاج الممارسات الزراعية الجيدة تربية الدواجن 500 مليون بيضة، وإنتاج 308 مليون بيضة.