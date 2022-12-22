كشفت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي (سالك)،عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بمقر الشركة بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:

1- أخصائي أول استقطاب المواهب.

(Talent Acquisition Senior Specialist)

– درجة البكالوريوس في الموارد البشرية / إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

– يفضل شهادة مهنية ذات صلة مثل (HRBP) أو (HRM) ميزة إضافية، وغيرهم.

2- مدير نظم الرقابة المالية.

‏(Financial Control System Manager)

– درجة البكالوريوس في المالية / المحاسب أو مجال ذي صلة.

– ما لا يقل عن 6 سنوات من الخبرة ذات الصلة، وغيرهم.

3- مدير الخزينة.

‏(Treasury Manager)

– درجة البكالوريوس في المالية / الحسابات / إدارة الأعمال (يفضل درجة الماجستير).

– خبرة في العمل لا تقل عن 8 سنوات. منها 4 سنوات على الأقل في دور مماثل.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن عبر موقع (LinkedIn):

1- أخصائي استقطاب المواهب.

2- مدير نظم الرقابة المالية.

3- مدير الخزينة.