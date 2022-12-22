كشفت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي (سالك)،عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بمقر الشركة بمدينة الرياض.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:
1- أخصائي أول استقطاب المواهب.
(Talent Acquisition Senior Specialist)
– درجة البكالوريوس في الموارد البشرية / إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
– يفضل شهادة مهنية ذات صلة مثل (HRBP) أو (HRM) ميزة إضافية، وغيرهم.
2- مدير نظم الرقابة المالية.
(Financial Control System Manager)
– درجة البكالوريوس في المالية / المحاسب أو مجال ذي صلة.
– ما لا يقل عن 6 سنوات من الخبرة ذات الصلة، وغيرهم.
3- مدير الخزينة.
(Treasury Manager)
– درجة البكالوريوس في المالية / الحسابات / إدارة الأعمال (يفضل درجة الماجستير).
– خبرة في العمل لا تقل عن 8 سنوات. منها 4 سنوات على الأقل في دور مماثل.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن عبر موقع (LinkedIn):
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