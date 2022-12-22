أوضح بحث جديد أنه يمكن لمكون واحد – موجود في ثلاثة أطعمة – القضاء على مشكلة رائحة الفم الكريهة.

وقال معد الدراسة الدكتور لونغجيانغ لي، من جامعة Sichuan في الصين: “البروبيوتيك قد تمنع تحلل الأحماض الأمينية والبروتينات بواسطة البكتيريا اللاهوائية في الفم، وبالتالي الحد من إنتاج المنتجات ذات الرائحة الكريهة”.

ويوجد البروبيوتيك في الأطعمة المخمرة، مثل الزبادي وخبز العجين المخمر وحساء ميسو (حساء ياباني تقليدي يتكون من مرق يخلط فيه معجون ميسو طري. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من المكونات الاختيارية (خضروات متنوعة، توفو) التي يمكن إضافتها اعتمادا على الوصفات الإقليمية والموسمية والتفضيلات الشخصية).