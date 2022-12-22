عرفت مدينة الملك سعود الطبية، مرض فقر الـدم وأبرز أسباب الإصابة به والأعراض والمضاعفات حال عدم العلاج، وكيفية الوقاية منه.

وقالت المدينة، أن فقر الـدم هو حالة لا يحتوي فيها الـدم على ما يكفي من كرات الـدم الحمراء السليمة لحمل كمية الأكسجين الكافية إلى أنسجة الجسم، مبيناً أن أبرز المضاعفات تتضمن الإرهاق الشديد وشحوب الجلد أو اصفراره، وسرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها، وتضخم القلب أو فشله.

وأشارت إلى أن أبرز أسباب الإصابة بالمرض: فقد الـدم عن طريق النزيف، وتكسر وانحلال الـدم مثل المنجلية والبحر الأبيض المتوسط، وقلة الإنتاج بسبب مرض في نخاع العظم أو قلة المواد الخام التي يحتاجها الجسم لتصنيع الـدم.

وذكرت سبل الوقاية منه، بواسطة فحص ما قبل الزواج بالنسبة لاعتلال الـدم الوراثي لمعرفة وجود الصفة الوراثية وتجنبها، وتناول الوجبات الغذائية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية لإنتاج الـدم، فضلاً عن مراجعة الطبيب عند شعور المريض بالأعراض.