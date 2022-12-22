توفرت سيارة جوليا كوبيه رسمياً بالتعاون بين شركة صناعة السيارات الإيطالية ألفا روميو وشركة زاجاتو الإيطالية المتخصصة في تصميم المركبات.

وتتميز السيارة بإنتاج خاص وحصري لمرة واحدة فقط بمرور 100 عام على عمل الشركتين الإيطاليتين معًا.

كما يتميز تصميم الواجهة الأمامية لسيارة جوليا SWB زاجاتو بمزيج من الماضي والحاضر، لأنه مستوحى من Alfa Romeo SZ ، ويظهر ذلك من خلال استخدام أحدث تصميم لمصابيح LED ثلاثية النقاط، مثل مصابيح جوليا 2023.

ويُشار إلى أنه تمت إزالة الأبواب الخلفية في جوليا SWB زاجاتو، كما تم التخلص أيضًا من المقابض التقليدية للأبواب الأمامية لفك المظهر الجانبي، ويوجد زر مثبت على العمود B لفتح الأبواب، وتم إعادة تصميم كل لوحة هيكل تقريبًا وهي مصنوعة من ألياف الكربون.

وتستمد السيارة قوتها من محرك V6 مزدوج التوربو سعة 2.9 يضخ 533 حصانًا (398 كيلووات) و 600 نيوتن متر (442 رطل قدم) من عزم الدوران.