علق لاعب الاتفاق نعيم السليتي على المواجهة التي جمعت فريقه بالهلال أمس الأربعاء في إطار منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال نعيم السليتي: لعبنا ضد فريق كبير ولدينا نقاط سلبية ويوجد مشاكل في الفريق لا أستطيع الحديث عنها”.

وأضاف” لم أتعمد ضرب سالم الدوسري ولكن كنت فقط أريد شوط الكرة. كما أن حكم المباراة حكم كبير وأنا أثق به “.