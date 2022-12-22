بالفيديو.. حكم صبغ شعر الرأس أو اللحية بالسواد

أوضح فضيلة الشيخ سعد الخثلان حكم صبغ شعر الرأس أو اللحية بالسواد.

وقال الخثلان :” الصبغ بالسواد عموما فيه ثلاث أراء من أقوال الفقهاء فمنهم من ذهب للكراهة ومنهم من ذهب للإباحة والرأي الثالث ذهب للتحريم.

وأضاف” ولكن الأقرب بشأن هذا الأمر وفقا لبعض الأحاديث هو الإباحة ولا بأس به والله أعلى وأعلم”.