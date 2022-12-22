الاعداد السابقة للصحيفة
الخميس22 ديسمبر

بالفيديو.. حكم صبغ شعر الرأس أو اللحية بالسواد

منذ 10 دقيقة
0
بالفيديو.. حكم صبغ شعر الرأس أو اللحية بالسواد
تابعوا صدي على

أوضح فضيلة الشيخ سعد الخثلان حكم صبغ شعر الرأس أو اللحية بالسواد.

وقال الخثلان :” الصبغ بالسواد عموما فيه ثلاث أراء من أقوال الفقهاء فمنهم من ذهب للكراهة ومنهم من ذهب للإباحة والرأي الثالث ذهب للتحريم.

وأضاف” ولكن الأقرب بشأن هذا الأمر وفقا لبعض الأحاديث هو الإباحة ولا بأس به والله أعلى وأعلم”.

التعليقات

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

بالفيديو.. حكم صبغ شعر الرأس أو اللحية بالسواد

بالفيديو.. حكم صبغ شعر الرأس أو اللحية بالسواد

منذ 10 دقيقة
0
0

ثوران بركان بشكل مخيف

منذ 25 دقيقة
0
1100
واتساب تتيح ميزة جديدة لاستعادة الرسائل المحذوفة بالخطأ

واتساب تتيح ميزة جديدة لاستعادة الرسائل المحذوفة بالخطأ

منذ 30 دقيقة
0
1240
مدينة الملك سعود الطبية تعلن وظائف شاغرة

مدينة الملك سعود الطبية تعلن وظائف شاغرة

منذ 35 دقيقة
0
1329
أسعار النفط ترتفع مع زيادة شح مخزونات الخام وزيت التدفئة

أسعار النفط ترتفع مع زيادة شح مخزونات الخام وزيت التدفئة

منذ 40 دقيقة
0
1199