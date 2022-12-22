كشفت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، عن ارتفاع قيمة الصادرات البترولية بنسبة 16.6%، والصادرات غير البترولية بنسبة 4.4% في أكتوبر على أساس سنوي.

وذكرت الهيئة، أن الصادرات السلعية في شهر أكتوبر الماضي سجلت ارتفاعا بنسبة 13.9 % وبقيمة 120.7 مليار ريال، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، الذي وصلته فيه قيمة الصادرات 106.0 مليارات ريال.

وبررت هذا الارتفاع إلى ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 13.7 مليار ريال، بنسبة 16.6 %، وارتفاع نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي 79.4 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي سجلت فيها الصادرات ارتفاعا بنسبة 77.5 %.

وأشارت إلى ارتفاع الصادرات غير البترولية -باستثناء إعادة التصدير- إلى 7.4 %، فيما انخفضت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 11.7 % في نفس الفترة، كما انخفضت الصادرات غير البترولية، وتشمل إعادة التصدير، بمقدار 0.1 مليار ريال، وبنسبة 0.4 % بالمقارنة مع شهر سبتمبر الماضي.