أطلقت مديرة الوقاية في إدارة الإطفاء البريطانية كارين سوادي، تحذيرات من مغبة التهاون في التعليمات عند شحن الهواتف الجوالة.

وذكرت بعد وقوع حادثة حريق بهذا الشأن «يمكن أن نشعر جميعاً بالارتباك في هذا الوقت من العام، يجب توصيل أي شيء به عنصر تسخين بالحائط وليس باستخدام وصلة كهربائية. ويجب أيضاً تجنب البدائل الأرخص لأجهزة الشحن لأنها لا تخضع لنفس اختبارات السلامة من الحرائق».

وحذر رجال الإطفاء في بريطانيا، من خطورة شحن الهاتف في السرير، بعد اندلاع حريق في منزل في تينيسايد، وفي الأسبوع الماضي، استجاب رجال الإطفاء لمكالمة حول حريق في أحد المنازل. وفي المنزل المكون من طابقين في وايتلي باي، اندلع حريق في غرفة نوم بالطابق الأول، وتبيّن لاحقاً أنه قد بدأ بسبب شاحن تم تركه على السرير، وارتفعت درجة حرارة الهاتف مما أدى إلى اشتعاله.