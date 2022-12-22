أكدت عالمة الأوبئة والمسؤولة التقنية عن مكافحة كوفيد-19 بمنظمة الصحة العالمية، الدكتورة ماريا فان كيركوف، أن متحور أوميكرون مستمر في التطور،وأن هناك أكثر من 500 سلالة فرعية من أوميكرون تنتشر عدواها ويقوم باحثون وعلماء من كافة أنحاء العالم بتتبعها

وشددت على أن من ضمن ما يحتاجه الأشخاص حول العالم هو ارتداء الكمامات الواقية عندما يكون الشخص في مكان مغلق أو مغطى، أو عندما يكون بالقرب من الآخرين، مؤكدة أن الكمامات الواقية وجودة التهوية تظل عناصر أساسية للوقاية من الإصابة بعدوى الأمراض الجهاز التنفسي وانتقال العدوى

وأضافت المسؤولة الأممية، إن التطعيم هو أحد الأشياء المهمة للوقاية من الفيروس، مشيرة إلى أن 30% من سكان العالم لم يتلقوا بعد جرعة واحدة، وأنه لم يتم تحقيق أهداف التطعيم بنسبة 70% في كل دولة. في الوقت الحالي، تتراوح الوفيات ما بين 8 و10,000 شخص كل أسبوع بسبب كوفيد-19، ويمكن تجنب تلك المخاطر والتداعيات.

وتابعت، تلقي كامل جرعات التطعيم يمكن أن يمنع الإصابة بحالة مرضية شديدة ويحمي من الوفاة، موضحة أن هناك مواجهات مع مخاطر معدية أخرى مثل الأنفلونزا وفيروس RSV ومسببات الأمراض المنتشرة الأخرى